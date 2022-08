La Cina avverte: "Se Nancy Pelosi va a Taiwan, gli Usa ne pagheranno il prezzo"

"Se gli Stati Uniti giudicano male o gestiscono male questo problema, porteranno a conseguenze disastrose la regione di Taiwan", ha osservato ancora la portavoce, affermando che Stati Uniti e Taiwan "hanno prima collaborato per fare provocazioni", mentre la Cina è stata costretta ad agire per "autodifesa".

Non ha voluto commentare i suggerimenti per le misure da adottare per impedire la visita di Pelosi diventati virali sui social media in mandarino, tra cui figura anche l'abbattimento dell'aereo con i missili.

In una conferenza stampa particolarmente tesa, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha ribadito che la visita della speaker della Camera sull'isola sarebbe "sconsiderata e provocatoria", aggiungendo che la colpa sarebbe da attribuire soltanto agli Usa. La parte statunitense "si assumerà la responsabilità e pagherà il prezzo per aver minato la sovranità e gli interessi della Cina", ha continuato Hua.

La Cina mette nuovamente in guardia gli Stati Uniti: se la presidente della Camera americana Nancy Pelosi seguirà la "strada sbagliata" - andando a Taiwan - Pechino dovrà allora adottare "misure forti e risolute" per salvaguardare la propria sovranità.

Piani di fuga e rifugi

Gli Stati Uniti hanno avvertito la Cina di non rispondere con provocazioni militari all'attesa visita a Taiwan, seppure non confermata, della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Anche se funzionari dell'amministrazione Usa hanno cercato di rassicurare Pechino sul fatto che l'eventuale arrivo a Taipei di Pelosi non rappresenterebbe alcun cambiamento della politica di Washington nei confronti del territorio, la Casa Bianca ha affermato di essere preoccupata dal fatto che la Cina possa lanciare missili nello Stretto di Taiwan, inviare aerei da guerra nella zona di difesa aerea di Taiwan o organizzare attività navali o aeree su larga scala che attraversano linee tradizionali.

E in vista di un'ipotetica attività militare cinese, Washington sta già prendendo le sue contromisure. Dopo avere in ogni modo cercato di persuadere Pelosi a non recarsi a Taipei, ha dovuto approntare un dispositivo di protezione della presidente della Camera. A terra, sono stati disposti più piani per la difesa degli spazi - hotel, percorsi stradali, uffici adibiti ad incontri con autorità - ed eventuali vie di fuga, in accordo con le autorità locali.

Per mare e per aria, il Pentagono ha invece disposto un ricollocamento delle unità già dispiegate nella regione. Le risorse navali americane nella regione includono la portaerei USS Ronald Reagan, che è tornata nel Mar Cinese Meridionale dopo aver fatto scalo a Singapore la scorsa settimana, la nave d'assalto anfibia USS Tripoli, che si trova vicino a Okinawa, e la nave d'assalto anfibia USS America, a Sasebo, in Giappone. Nel Pacifico, la portaerei USS Abraham Lincoln, la Landing Helicopter Dock USS Essex e altre 36 navi da guerra, assieme a tre sottomarini, sono alle Hawaii per partecipare all'Esercitazione Rim of the Pacific (RIMPAC), che si concluderà giovedì.

Nel frattempo, i siti web di monitoraggio dei voli mostrano che due HC-130J Combat King II - l'unico velivolo ad ala fissa dedicato al recupero del personale dell'aeronautica americana - sono arrivati a Okinawa da Anchorage. Erano accompagnati da alcuni KC-135 Stratotanker e da un aereo da rifornimento in volo.