La Fed verso tassi di interesse ancora più alti, i mercati affondano: Nasdaq -3,94%

L'approccio duro del presidente della Fed Jerome Powell alla guerra all'inflazione, e lo ha confermato anche nell'incontro di Jackson Hole, affossa i mercati. Il Nasdaq sprofonda del 3,94%, il Dow Jones cede il 3,03% mentre lo S&P 500 perde il 3,37% .

Dalla valle del Wyoming, il numero uno della Fed ribadisce l'intenzione di aumentare i tassi d'interesse e mantenerli a un livello più alto fino a quando "non sarà sicuro che l'inflazione sia sotto controllo", nonostante sia consapevole che un tale processo rischia di "causare un certo dolore alle famiglie e alle imprese".

"Sebbene, ha sostenuto Powell, tassi di interesse più elevati, crescita più lenta e condizioni del mercato del lavoro più deboli ridurranno l'inflazione, arrecheranno anche un po' di sofferenza alle famiglie e alle imprese. Questi sono gli sfortunati costi della riduzione dell'inflazione. Ma il mancato ripristino della stabilità dei prezzi significherebbe un dolore molto maggiore", ha concluso.

In realtà l'inflazione ha cominciato a frenare già a luglio, con prezzi complessivi in calo dello 0,1% da giugno e le aspettative di inflazione per il prossimo anno sono diminuite al 4,8% dal 5,2% del mese precedente, il livello più basso degli ultimi 8 mesi e al di sotto dei dati preliminari del 5%. Powell ha affermato che il miglioramento di un mese "è molto meno" di ciò che la Fed "dovrà vedere prima di essere fiduciosi che l'inflazione stia scendendo".

Il presidente della Fed non si sbilancia su quanto i tassi saliranno il prossimo mese, se dello 0,50% o dello 0,75%. "dipenderà dai dati economici", si limita a dire.

Se le parole di Powell hanno gelato i mercati americani, le piazze finanziarie europee non reagiscono molto meglio e chiudono tutte in calo, con Milano che perde il 2,49% sulle indiscrezioni che la Bce valuti un aumento dello 0,75% alla prossima riunione. Infine, finché cio non dovesse realmente accadere l'euro continua a perdere terreno e scende sotto la parità col dollaro.