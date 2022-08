La moda piange Issey Miyake, genio creativo e designer

Dopo avere lavorato a Parigi e New York, Miyake tornò a Tokyo nel 1970 per fondare il Miyake Design Studio. Dopo una carriera ventennale, Miyake lasciò le creazioni di moda al suo collaboratore Naoki Takizawa, per potersi dedicare alla ricerca. Nel 1993 fu nominato Cavaliere dell'Ordine della Legion d'Onore in Francia.

Nel 2005 Miyake ricevette il Praemium Imperiale per la scultura e nel 2006 vinse il Premio Kyoto per le arti e la filosofia. Nel 2014 l'artista giapponese fu premiato con il prestigioso premio Compasso d'oro Adi (Associazione per il disegno industriale) per la creazione della famiglia di lampade IN-EI Issey Miyake, realizzate per l'azienda italiana Artemide