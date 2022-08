La Polizia salva un minorenne straniero nascosto in tir

Il tir, che arrivava da Brindisi, è stato bloccato dalla Polizia la notte scorsa, lungo la tangenziale di Benevento.

A bordo era nascosto un ragazzino minorenne straniero. A notarlo un automobilista che aveva visto spuntare la mano dal telo che copriva il rimorchio del mezzo pesante.

Gli agenti hanno salvato il ragazzo mentre il camion è stato portato vicino alla Questura per dove è stato controllato e perquisito anche dai Vigili del Fuoco.

Sono in corso indagini per far luce sulla storia, mentre il minore è stato invece visitato dai medici.