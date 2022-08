La prima nave partita dall'Ucraina carica di cereali non è mai arrivata in Libano

Sta tardando l'arrivo in Libano della nave mercantile Razoni, la prima carica di grano a lasciare l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. Il cargo, partito lunedì con a bordo oltre 26 mila tonnellate di mais non è attraccato a Tripoli stamane come previsto. Secondo l'ambasciata ucraina a Beirut, il rinvio è dettato da motivi commerciali. “L'arrivo della prima nave carica di mais da Odessa sarà ritardato Siamo in attesa della conclusione dei negoziati a livello commerciale", ha riferito sul suo account Twitter l'ambasciatore Ihor Ostash.