La Russia lancia in orbita un satellite-spia iraniano

Il satellite iraniano "Khayyam" è stato lanciato dalla Russia dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, lancio gestito da Mosca. Il sospetto dell'intelligence occidentale che venga utilizzato per spiare gli obiettivi militari in Ucraina . L'Agenzia spaziale iraniana: "la Repubblica islamica controllerà il satellite dal primo giorno". L'annuncio del lancio dell'agenzia spaziale russa Roscomos, riportato dalla Tass: "Il razzo vettore Soyuz 2.1b con il satellite iraniano e 16 piccole navicelle spaziali, è stato lanciato da Baikonur".

Teheran ha smentito la sorveglianza di Mosca su obiettivi dell'Ucraina. Il lancio è avvenuto tre settimane dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato in Iran l'omologo Ebrahim Raisi ed il leader supremo Ayatollah, Ali Khamenei. La scorsa settimana, il Washington Post aveva citato come fonte funzionari dell'intelligence occidentale anonimi, che avrebbero affermato che la Russia "pianifica di utilizzare il satellite per diversi mesi o più, per assistere i suoi sforzi bellici prima di consentire all'Iran di prenderne il controllo".

Il satellite, soprannominato "Khayyam" (in onore di un matematico persiano del XII secolo), è frutto di un accordo negoziato con l'Iran in quasi quattro anni. La Russia ha accettato di costruire e lanciare il sistema Kanopus-V, che include una telecamera ad alta risoluzione che darebbe a Teheran capacità senza precedenti, compreso il monitoraggio quasi continuo di strutture sensibili in Israele e nel Golfo Persico. Ma l'Iran - secondo l'intelligence - potrebbe non essere in grado di prendere subito il controllo del satellite. Il lancio è l'ultimo indicatore di una maggiore cooperazione militare e politica tra Mosca e Teheran.

Il mese scorso funzionari statunitensi hanno rivelato che l'Iran si era offerto di fornire i suoi droni di sorveglianza top di gamma alla Russia, per aiutare per la sua guerra in Ucraina.