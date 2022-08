'La Sapienza' è la prima università nella classifica ARWU di Shangai, unica tra le top 150 al mondo

‘La Sapienza’ è la prima università in Italia per la classifica ARWU, Academic Ranking of World Universities 2022, a cura dell'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy. La graduatoria prende in considerazione le migliori 1000 università mondiali sulle 2500 censite, tra le circa 18.000 stimate a livello globale.

L'Ateneo migliora la sua posizione a livello globale, collocandosi come unica italiana nel range 101-150, avanzando di una fascia nella classifica rispetto agli anni precedenti in cui si trovava nel range 151-200.

''Il posizionamento di quest'anno è un ottimo risultato per la Sapienza - commenta la rettrice Antonella Polimeni - che vede confermato il suo primato a livello nazionale. La classifica ribadisce il prestigio dell'Ateneo nel panorama internazionale grazie alla qualità e al valore scientifico della nostra comunità accademica, di cui il recente Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi rappresenta il massimo riconoscimento. Il ranking premia in particolare le eccellenze nella ricerca scientifica, collocando la Sapienza nel novero delle research universities di riferimento a livello mondiale".