La senatrice Blackburn in visita a Taiwan

Continuano gli incontri tra gli esponenti del Congresso americano e del governo di Taiwan. Nella notte la senatrice Marsha Blackburn è atterrata sull'isola per una serie di riunioni tra cui quella con la presidente Tsai Ing-wen. Oltre all'incontro con la premier Tsai, per Marsha Blackburn è prevista anche una colazione di lavoro con il ministro degli Esteri, Joseph Wu. La permanenza sull'isola sarà di tre giorni. In un tweet di giovedì la senatrice aveva invitato il governo Usa ad "approfondire le relazioni con le Isole del Pacifico e a garantire la loro sicurezza operativa e fisica così come la nostra" man mano che l'influenza della Cina nella regione cresce. E sempre sul social oggi ha condiviso un video in cui afferma che “il popolo americano è vicino a quello di Taiwan”

Il viaggio della senatrice arriva sulla scia dei connazionali Pelosi e Markey con lo scopo di "dimostrare il forte sostegno e impegno per Taiwan", come ha precisato in una nota diffusa dallo stesso ministero degli Esteri. Il ciclo delle missioni del Congresso è stato aperto il 2-3 agosto dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi, provocando la durissima reazione di Pechino che ha tenuto sette giorni di manovre militari senza precedenti intorno all'isola, seguito il 14 agosto dal senatore democratico Ed Markey.