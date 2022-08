La tennista bielorussa Azarenka salta il Wta di Toronto: il suo visto non è stato approvato

Victoria Azarenka non potrà partecipare al Wta 1000 di Toronto 2022. Lo ha annunciato la stessa tennista bielorussa, con un post sui social: "Ciao a tutti. Volevo informarvi che purtroppo sono costretta a ritirarmi dal torneo di Toronto dato che il mio visto non è stato approvato. E' davvero una delusione. E' triste dover saltare uno dei miei tornei preferiti. Adoro giocare in Canada davanti a splendidi tifosi ed in un luogo dove ho stretto molte amicizie nel corso degli anni. Buona fortuna a tutti quelli che parteciperanno al torneo. Ci vediamo a Cincinnati".

"Tennis Canada conferma che Victoria Azarenka non è stata in grado di ottenere un visto in tempo per partecipare al torneo. La Federazione ha lavorato attivamente a questa richiesta, con Vika e il suo team per diverse settimane, e ha fatto tutto il possibile per convalidarla , ma purtroppo il tempo di elaborazione si è rivelato troppo lungo", ha affermato l'ente in una nota. L'organizzazione dell'evento ha anche assicurato che il problema dell'elaborazione del visto di Azarenka "non ha nulla a che fare con la sua nazionalità".