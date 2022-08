L'addio a Piero Angela: martedì 16 la camera ardente in Campidoglio, a seguire i funerali laici

La camera ardente di Piero Angela, scomparso ieri a 93 anni, sarà allestita martedì 16 agosto dalle ore 11.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). L'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle ore 10.30. La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00. A seguire, si terranno sempre in Campidoglio i funerali laici, come espresso dal divulgatore scientifico nelle sue ultime volontà.