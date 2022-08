Il 23 agosto del 1978 alla Bussola: l'ultimo concerto e Mina divenne mito

Era il 23 agosto del 1978. Sono passati 44 anni dal ritiro dalle scene della cantante italiana più popolare e amata di sempre.

Tutto nasce e finisce lì alla Bussola: nel locale notturno sul lungomare di Marina di Pietrasanta in Toscana, luogo in cui la cantante secondo alcuni racconti viene scoperta, che dà nome a molti album e che diventa anche il palco dell’addio.

Da quel momento Mina, la “Tigre di Cremona”, dopo venti anni di pubblico e successi, non calcherà più un palcoscenico e non si vedrà più se non in rare immagini e foto provenienti dalla sua dimora di Lugano, in Svizzera.