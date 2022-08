Cinema: Lady Gaga con Joaquin Phoenix nel sequel di 'Joker'

Lady Gaga sarà al fianco di Joaquin Phoenix nel sequel del film 'Joker'. A darne l'annuncio è stata la stessa star sul suo profilo Twitter postando un minivideo di 18 secondi e precisando titolo e data di uscita. Il film si intitolerà 'Joker: Folie à Deux' e uscirà il 4 ottobre 2024. Nelle immagini si vedono le sagome dei due attori che si uniscono in un 'balletto a due'. Il video ha già raggiunto oltre 2,6 milioni di visualizzazioni

A quanto scrive The Hollywood Reporter, il film sarà un musical, ma i dettagli sul personaggio che interpreterà Lady Gaga sono ancora riservati, anche se non è escluso possa impersonare Harley Quinn, la psichiatra dell'istituto psichiatrico Arkham Asylum che si innamora del cattivo della DC e diventa sua spalla e complice. Todd Phillips, che ha scritto la sceneggiatura del film con il co-sceneggiatore di Joker Scott Silver, ha già prodotto nel 2018 A Star Is Born, che vedeva protagonista proprio Lady Gaga con il produttore di Joker Bradley Cooper. Joker è stato un grande successo della Warner Bros, con un miliardo di dollari incassato.