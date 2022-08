L’apertura positiva di Wall sostiene le borse europee

Le borse europee si avviano a chiudere la settimana all’insegna del rialzo. A sostenere i listini del Vecchio continente l’apertura in leggero rialzo di Wall Street. Mercati comunque incerti tra la soddisfazione per un futuro intervento più morbido sui tassi da parte della Federal Reserve e i timori per la recessione soprattutto in Europa.

Milano sale dello 0,36%, portando al +1,58% il bilancio settimanale. In rialzo attorno al mezzo punto percentuale anche per Londra e Francoforte, mentre Parigi viaggia poco sotto la parità. Sul listino di Piazza Affari spicca il +5% di Telecom e Nexi.

Cattive notizie sul fronte dell’inflazione. Cresce il prezzo delle materie prime energetiche. Il gas naturale a 206 euro al megawattora il 5% in più nell’arco di una settimana fa.

Sale anche il petrolio con il Brent del Mare del Nord che viene nuovamente scambiato vicino al 100 dollari al barile, +3,72% rispetto a venerdì scorso.