L'Aquila e la Perdonanza: in attesa di Papa Francesco

“Il piano di sicurezza per la visita di Papa Francesco a L’ Aquila è stato messo a punto nei minimi dettagli, per un lavoro che va avanti da mesi. Siamo alle battute finali quando si tratta di questi eventi, bisogna pianificare fino all’ultimo minuto possiamo dire che la sicurezza sarà ai massimi livelli, con molti uomini e molti mezzi, per un lavoro in sinergia con tutte le istituzioni. La visita del Papa sarà un evento epocale, che richiede un impegno, già profuso per assicurare la manifestazione in piena emergenza”. Queste le parole con cui il questore dell’Aquila, Enrico De Simone che segue tutti gli aspetti del grande evento.

Intanto il fuoco del Morrone, simbolo di Celestino V e partito il 16 proprio dall’Eremo di Sant’Onofrio dove Pietro Angelerio (poi Celestino V) viveva e dove apprese la notizia che il Conclave di Perugia lo aveva designato Papa, è arrivato il 23 in città. Nello stesso giorno, dopo due anni di stop per la pandemia, il corteo storico il corteo della Bolla raggiungerà il prato e la basilica di Santa Maria di Collemaggio con il Fuoco del Morrone nel corteo. Al termine del corteo, con l’arrivo delle dame della Bolla e della Croce e del giovin signore la fiaccola è stata consegnata nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi per accendere il braciere della pace posto davanti alla basilica. L’ultimo tedoforo è stato un ragazzo ucraino che vive in città dall’inizio della guerra.

La pergamena che reca il testo dell’indulgenza plenaria donata da papa Celestino V alla città e al mondo è oggi conservata nella cappella blindata della Torre del Palazzo Civico, ancora a ricordo del ruolo svolto dalla popolazione e dalle autorità civili di L’Aquila: essi protessero il prezioso documento dal tentativo di distruzione operato da papa Bonifacio VIII, che in tal modo voleva cancellare uno strumento tanto rivoluzionario nel suo valore politico e religioso, prodotto dal suo inviso predecessore.

L’autenticità della Bolla del Perdono più volte messa in discussione nel tempo, fu confermata da papa Paolo VI che, nel 1967, all’atto della revisione generale di tutte le indulgenze plenarie, annoverò quella di Celestino V al primo posto dell’elenco ufficiale.

«Celestino Vescovo servo dei servi di Dio, a tutti i fedeli di Cristo che prenderanno visione di questa lettera, salute e apostolica benedizione. Tra le feste solenni che ricordano i santi è da annoverare tra le più importanti quella di San Giovanni Battista in quanto questi, pur provenendo dal grembo di una madre sterile per vecchiezza, tuttavia fu ricolmo di virtù e fonte abbondante di sacri doni, fu voce degli Apostoli, avendo concluso il ciclo dei profeti, ed annunziò la presenza di Cristo in terra mediante l’annuncio del Verbo e miracolose indicazioni, annunziò quel Cristo che fu luce nella nebbia del mondo e delle tenebre dell’ignoranza che avvolgevano la terra, per cui per il Battista seguì il glorioso martirio, misteriosamente imposto dall’arbitrio di una donna impudica in virtù del compito affidatole. Noi, che nel giorno della decollazione di San Giovanni, nella chiesa benedettina di Santa Maria di Collemaggio in Aquila ricevemmo sul nostro capo la tiara, desideriamo che con ancor più venerazione tal Santo venga onorato mediante inni, canti religiosi e devote preghiere dei fedeli. Affinché, dunque, in questa chiesa la festività della decollazione di San Giovanni sia esaltata con segnalate cerimonie e sia celebrata con il concorso devoto del popolo di Dio, e tanto più devotamente e fervidamente lo sia quanto più in tale chiesa la supplice richiesta di coloro che cercano Dio troveranno tesori della Chiesa che risplendono dei doni spirituali che gioveranno nella futura vita, forti della misericordia di Dio onnipotente e dell’autorità dei suoi apostoli SS. Pietro e Paolo, in ogni ricorrenza annuale della festività assolviamo dalla colpa e dalla pena, conseguenti a tutti i loro peccati commessi sin dal Battesimo, quanti sinceramente pentiti e confessati saranno entrati nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni fino ai vespri immediatamente seguenti la festività. Dato in Aquila, 29 settembre, nell’anno primo del nostro pontificato».

(La traduzione è stata curata dal prof. Alessandro Clementi)