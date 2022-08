L'arcivescovo Gallagher ha incontrato un rappresentante di Kirill

Il metropolita Antonio di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca (una sorta di ministro degli Esteri), ha incontrato in Vaticano il Segretario per i Rapporti con gli stati della Santa Sede, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher. "Durante la loro lunga conversazione, hanno discusso le questioni attuali riguardanti le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana", riferisce una nota del Patriarcato.

È plausibile che a settembre in Kazakistan, in occasione di un vertice di leader religiosi mondiali, papa Francesco torni ad incontrare il patriarca Kirill: per la seconda volta dopo lo storico incontro di Cuba nel 2016 e per la prima volta dopo l'inizio della guerra russa in Ucraina.