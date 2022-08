L'Autobrennero torna al traffico pre-Covid. E gli incidenti al livello più basso di sempre

È una delle autostrade italiane più trafficate, un asse viario fondamentale per la sua centralità strategica nell’ottica degli ingressi turistici dal nord-Europa, soprattutto tedeschi e austriaci: è l’A22, l’autostrada del Brennero, che da Modena porta direttamente al confine di Stato con l’Austria, al passo del Brennero.

Quella che si sta prospettando è un’estate particolarmente “calda” per un’autostrada solitamente molto trafficata in ogni periodo dell’anno, a maggior ragione nei mesi estivi; e non solo per quanto riguarda le temperature ma soprattutto per il traffico. Si delinea infatti una stagione da record, con flussi di traffico che superano quelli registrati prima della pandemia. “Dalla semestrale si delinea un aumento del traffico pesante quasi del 4% sopra l'anno record 2019” spiega il direttore tecnico generale dell'A22, Carlo Costa. Per quanto riguarda invece il traffico leggero, solo nel mese di luglio, si registra un +7%.

Luglio risulta essere il mese più trafficato dal 1990 ad oggi. Con la ripresa del turismo e con l'economia in piena espansione, nei primi 7 mesi dell’anno sono stati registrati una media di 29 mila transiti giornalieri per il traffico leggero e 14 mila per quello pesante. Nel mese di luglio 2022 si è toccato il record assoluto degli ultimi 32 anni: 49 mila transiti totali al giorno.

Un’altra notizia che colpisce riguarda l’aspetto della sicurezza, che con flussi di traffico così ampi viene inevitabilmente posta tra le priorità della gestione: l'Autobrennero, continuando a investire sulla sicurezza stradale, nonostante il forte aumento del traffico, ha toccato nel 2022 il tasso di incidentalità più basso mai registrato prima. “Grande traffico va affrontato con grande attenzione”, ha ribadito Costa. Secondo l'ad di A22, Diego Cattoni, “i dati confermano che l'economia è pulsante, sia per quanto riguarda il traffico turistico, come anche quello commerciale verso il resto dell'Europa”.