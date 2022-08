All'Olimpico una bella Lazio batte 3-1 l'Inter. Monza-Udinese 1-2, ancora a zero i brianzoli

Al 16' Immobile prova ad incrociare col mancino ma colpisce male e sfiora il palo. Al 35' si accende Zaccagni che col destro tenta di sorprendere Handanovic ma Skriniar di testa devia in corner. Al 37' Felipe Anderson scappa a Dimarco e libera al tiro Immobile: Handanovic para. La rete del vantaggio è rimandata al 40': Milinkovic-Savic scodella la palla in area, Felipe Anderson si infila tra Bastoni e Dimarco e di testa firma l'1-0.

Sarri non modifica la formazione vista col Torino e indovina anche il cambio di Inzaghi: "Mi aspetto Gagliardini in campo", aveva detto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste. L'ex Atalanta parte dal 1' per contrapporre la sua fisicità a quella di Milinkovic-Savic, autore di 5 gol nelle 7 sfide più recenti contro i nerazzurri. La mossa non dà i suoi frutti. Le occasioni più nitide del primo tempo sono della Lazio.

Olimpico biancoceleste ancora fatale per l'Inter. La Lazio vince 3-1 con le reti di Anderson, Luis Alberto e Pedro e resta imbattuta dopo tre giornate di campionato. Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri dopo le vittorie contro Lecce e Spezia.

Nella ripresa la Lazio inizia con la palla del 2-0 (Handanovic nega la rete a Immobile) ma improvvisamente si spegne. Al 51' c'è il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio da fermo e di un colpo di testa di Dumfries, Lautaro si avventa su una palla vagante e anticipa Provedel per l'1-1. Sarri decide di cambiare. Più qualità con Luis Alberto al posto di Vecino e più freschezza con Pedro al posto di Zaccagni. Inzaghi risponde con un triplo cambio. Fuori Lukaku, Dumfries e Dimarco, spazio per Dzeko, Darmian e Gosens.

Dura 70' invece la partita di Lazzari, in dubbio fino all'ultimo per un attacco febbrile. Le sostituzioni di Sarri funzionano, quelle di Inzaghi no. Al 75' il 2-1 della Lazio porta la firma dell'asse spagnolo: Pedro sfrutta un'indecisione di Darmian e scarica per Luis Alberto che col destro spedisce il pallone all'incrocio. Nel finale il gol di Pedro: dribbling a rientrare sul destro e palla sul secondo palo. Finisce 3-1, come nella scorsa stagione.

Monza-Udinese 1-2, brianzoli ancora a secco in classifica

Anche l'Udinese passa a Monza e i brianzoli restano inchiodati a quota zero punti in classifica. Con Stroppa che deve fare i conti con una classifica che piange e con le parole del presidente Silvio Berlusconi, poco prima del fischio d'inizio. "Il Monza deve restare in Serie A, guai se tornasse indietro dopo 110 anni di aspettativa", ha detto il patron prima di assistere in diretta al ko dei padroni di casa. Ora la situazione per il tecnico di Mulazzano si fa più delicata.

Le due squadre si affrontano nel quarto anniversario della morte di Carlo Della Corna, monzese di nascita e per 6 stagioni tra i pali dei friulani, davanti a Roberto Mancini e Lele Oriali. Passa un minuto ed è subito Petagna, già due gol in carriera contro l'Udinese, che calcia da due passi trovando i pugni di Silvestri. Si alza poi l'Udinese e al 10' i padroni di casa devono agire in contropiede, tanto che Molina innesca Caprari, palla in mezzo per Birindelli che insacca. Gol annullato per posizione irregolare di Caprari. Le occasioni si fanno attendere, ma è l'Udinese ad avere il baricentro più alto. Al 31', l'iniziativa la prende allora Carlos, che affonda e serve Caprari, tocco a lato per Colpani e sinistro che accarezza il palo e vale l'1-0. Neanche il tempo di esultare e Becao si trova largo a destra in area e serve Beto, bravo ad anticipare Caldirola e a mettere dentro l'1-1.

Si cambia campo e su un traversone di Molina, Petagna la prolunga e Birindelli si trova a tu per tu con Silvestri, che esce in spaccata e salva la porta. C'è spazio per il debutto di Matteo Pessina in biancorosso, prima che alla mezzora Udogie chiuda bene una triangolazione con Success in area e batta Di Gregorio per il gol che vale l'1-2 e il sorpasso.

La reazione del Monza passa da una girata di Marrone, terminata a lato. È l'Udinese tuttavia che potrebbe chiudere il conto con Pereyra, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al triplice fischio, sorride Sottil e piange Stroppa, che ha poche ore per preparare la trasferta di Roma e trovare il tempo per dare risposte alle aspettative del proprio presidente.