Le borse europee cambiano direzione dopo l’avvio in rialzo

Le borse europee erano partite bene, poi nel corso della mattinata l’inversione di rotta. I dati arrivati oggi parlano di un’inflazione ancora in crescita in Gran Bretagna. Il +10% tendenziale è il risultato peggiore da 40 anni. C’è poi la conferma della crescita del prodotto interno lordo nell’Eurozona (+0,6%) nel secondo trimestre, appena sotto le stime. Milano, a lungo in rialzo, ora cede lo 0,17%. Più marcate le flessioni delle altre pizze continentali con Francoforte, la peggiore, in calo dell’1%.

Sul fronte delle materie prime resta sotto i riflettori il gas naturale. L’aumento della domanda in Germania, in conseguenza delle difficoltà di produzione con altre fonti, ha portato ieri alla quotazione record di 251 euro al megawattora. Il prezzo viene ora indicato a quota 229. In ottica inflazione, buone notizie arrivano dal petrolio con il Brent del Mare del Nord sotto i 92 dollari al barile, i minimi da oltre sei mesi.