Le borse europee si avviano a chiudere la settimana con il segno più

Ancora modesti progressi in Europa per tutte le principali borse. Continua l’onda lunga del dato sull’inflazione Usa sotto le attese, ma restano i timori di recessione. Milano si avvicina al ponte di Ferragosto in linea con altre principali piazze continentali. L’indice dei titoli principali sale dello 0,28%, portando al +1,48% il bilancio settimanale. Sul listino di Piazza Affari spicca il +5% di Telecom e Nexi.

Sul mercato delle materie prime continua il rafforzamento del gas naturale che a 204 euro al megawattora fa segnare un progresso del 4% rispetto a una settimana fa.

Sale anche il petrolio con il Brent del Mare del Nord che viene nuovamente scambiato vicino al 100 dollari al barile, il 3,72% in più rispetto a venerdì scorso.