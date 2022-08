Le donne finlandesi difendono Sanna Marin e postano i video in cui ballano nelle loro feste private

Centinaia di donne finlandesi stanno postando sui social foto e video che le ritraggono mentre ballano a feste private. L'iniziativa è in difesa e in solidarietà della premier Sanna Marin, travolta dalle critiche dopo che sono apparsi due video in cui la giovane leader appare mentre balla e si diverte con gli amici in un noto locale di Helsinki.

"Spero che nel 2022 si possa accettare che anche una persona che prende le decisioni per il Paese possa ballare, cantare e andare alle feste", è stata la replica della 36enne premier che si è sottoposta al test antidroga per dimostrare di non aver assunto nessuna sostanza stupefacente.

In risposta alle sue parole, centinaia di donne hanno iniziato pubblicare le loro foto in segno di "solidarietà con Sanna".

Anche la giornalista della Bbc, Megha Mohan, ha raccolto alcuni video di queste feste e li ha postati su twitter. Sono video in cui le donne ballano e fanno festa e in cui è sempre taggata la prima ministra.