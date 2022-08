L'economia cinese in difficoltà: per Tencent calo del 56% dei profitti e 5500 dipendenti licenziati

La salute dell’economia cinese è sempre più in precarie condizioni di salute. La banca centrale ha ridotto il tasso sui prestiti a medio termine di 10 punti base al 2,75% e aumenta il disagio degli investitori stranieri. Cosa determinante, manca il sostegno politico di Xi Jinping.

In questo quadro il gigante tecnologico cinese Tencent ha registrato il primo calo dei ricavi trimestrali da quando si è quotato in borsa, alle prese con la recessione economica cinese, le interruzioni dovute alla pandemia e il continuo controllo da parte delle autorità di regolamentazione.

Il fatturato del secondo trimestre è sceso del 3% a 134 miliardi di yuan (19,8 miliardi di dollari) rispetto all'anno precedente, mentre i profitti sono crollati del 56% a 18,6 miliardi di yuan. Tencent ha anche tagliato circa 5.500 posti di lavoro, scendendo a 110.715 dipendenti alla fine di giugno, il primo calo trimestrale della forza lavoro dal 2014.

“Abbiamo abbandonato le attività non-core, ridotto le spese di marketing e tagliato le spese operative: questo ci ha permesso di aumentare gli utili non IFRS su base sequenziale, nonostante le difficili condizioni dei ricavi", ha dichiarato l'azienda nel comunicato. Circa la metà dei ricavi di Tencent proviene da servizi fintech e business, oltre che dalla pubblicità online, che la posizioneranno per la crescita quando l'economia cinese tornerà ad espandersi, ha aggiunto la società. La Cina ha deciso un giro di vite sull'industria dei videogiochi per combattere la dipendenza dei bambini, tagliando i profitti di giganti come Tencent e la sua rivale NetEase. Ad aprile Pechino ha ricominciato ad approvare nuovi videogiochi dopo una pausa, ma nessun gioco di Tencent è stato inserito nella lista, il che significa che l'azienda deve fare affidamento su titoli più vecchi come "Honor of Kings" per ottenere entrate. Tencent ha dichiarato che il mercato cinese dei videogiochi sta affrontando "sfide di transizione", mentre il mercato internazionale si trova in un "periodo di digestione post-pandemia", in quanto la gente ha ripreso a spendere in altre forme di intrattenimento.

Ma tra il taglio dei tassi d’interesse e la decrescita del valore industriale con le vendite al dettaglio indebolite, l’economia della Cina ha una situazione peggiore di quanto non si potesse prevedere. La People’s bank of China ha ridotto il tasso sui prestiti a medio termine di 10 punti base al 2,75%. La prima volta da gennaio. Una mossa che gli economisti non si aspettavano.

I dati fotografano una situazione dove i consumi sono bassi, c’è una disoccupazione giovanile al 19,9%. Aumenta così la pressione sull’amministrazione di Xi Jinping per rinvigorire l’economia cinese, la seconda più grande al mondo dopo gli Stati Uniti. “Per anni la Cina è stata la spendacciona mondiale di ultima istanza”, ha scritto Bloomberg, “ma le importazioni, misurate in dollari, sono diminuite, mentre le esportazioni sono in aumento dopo il Covid”.

Il disagio degli investitori stranieri nei confronti della Cina, guidato principalmente dalle preoccupazioni politiche, ma anche dai problemi dell’economia, rende più difficoltoso l’accesso ai capitali per le aziende. Nonostante i piani di Pechino per iniettare centinaia di miliardi di dollari per rilanciare la crescita, l’economia cinese, nel secondo trimestre del 2022, è sfuggita solo per un soffio a una contrazione.

A luglio le vendite al dettaglio, un importante indicatore dei consumi, sono aumentate del 2,7% su base annua rispetto a una previsione del 5%, mentre la produzione industriale è stata del 3,8% a fronte del 4,6% atteso dagli esperti.

“La crescita della Cina sarà notevolmente ostacolata dalla sua strategia Covid free, dalla spirale al ribasso dei mercati immobiliari e da un probabile rallentamento della crescita delle esportazioni”, ha detto al Financial Times il capo economista cinese di Nomura, Ting Lu. “Il sostegno politico di Pechino potrebbe essere troppo scarso, troppo tardivo e troppo inefficiente”.

La Société Générale, uno dei gruppi bancari di riferimento della zona euro, ha descritto i dati cinesi di luglio come “semplicemente negativi”, con una decelerazione tra produzione, investimenti e consumi sotto il peso schiacciante della politica Covid free e del settore immobiliare in caduta libera. “I politici”, hanno sottolineato gli analisti dell’istituto di credito francese, “hanno iniziato a manifestare le proprie preoccupazioni sull’eccessiva stimolazione dell’economia con troppa liquidità, mentre il rischio reale è esattamente l’opposto: un allentamento troppo scarso e una ripresa troppo debole”.

Decisamente un periodo difficile per l’economia cinese che non trova il passo giusto per agganciare una ripresa che sarebbe indispensabile al colosso asiatico anche per la sua politica internazionale.