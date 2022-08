L'economia Usa frena, Wall Street accelera, Piazza Affari brilla in Europa

Le borse stanno migliorando negli ultimi minuti, paradossalmente dopo un dato negativo arrivato dagli Stati Uniti. Gli indici PMI di S&P Global segnalano un rallentamento economico, soprattutto sul fronte dei servizi: l'indice, che registra gli ordini e le aspettative delle imprese, è sceso per il quinto mese consecutivo a 44,1, minimo da maggio del 2020 e sotto la soglia di 50, il confine tra contrazione e crescita.



Ora gli investitori scommettono su un rallentamento anche dei rialzi dei tassi della Fed, la banca centrale americana. Wall street dunque migliora: Dow Jones +0,05%, dopo un avvio in calo, Nasdaq +0,60%. Ieri per il Dow Jones era stata la seduta più negativa da giugno.

In Europa giornata più tranquilla dopo i forti cali di ieri. Ma l'Europa è a due facce: oggi scende di più Londra, -0,63%, di poco negative Francoforte e Parigi, mentre Milano è la migliore: +0,87% per l'indice Ftse Mib. A guidarlo le banche, soprattutto Intesa Sanpaolo e Unicredit, i due titoli più scambiati di oggi. E i titoli dell'energia: Saipem, +8%, dopo però -6% di ieri; e Tenaris, specializzata in tubi per l'oil & gas, +6%.

In tema di energia, il future di settembre sul gas scambiato ad Amsterdam vale 264 euro al megawattora, in calo del 3,4%, rispetto ai 276 euro di ieri, valori dunque ancora altissimi.

Sale anche il petrolio, con il Brent del Mare del Nord che torna sopra quota 99 dollari, +2,7%, mentre il Wti americano è poco sopra i 93 dollari, +3,14%.

In un'intervista all'agenzia Bloomberg ieri il ministro dell'energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato che l'Opec+ ha «la capacità di ridurre la produzione in ogni momento e in qualsiasi modo» di fronte al calo dei prezzi, che a giugno si aggiravano, per il Wti, a quasi 120 dollari al barile.