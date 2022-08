Lesione al menisco per Danilo Gallinari, saltano gli europei

Danilo Gallinari salta gli Europei di basket (1-18 settembre). Lo fa sapere la Fip con un comunicato in cui precisa che, dopo gli accertamenti clinici a cui il n.8 azzurro, infortunatosi ieri contro la Georgia, è stato sottoposto presso il Columbus Clinic Center di Milano ,"il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere adisposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente EuroBasket 2022". A Gallinari, che era accompagnato dal responsabile dello staff medico della nazionale Raffaele Cortina, è stato riscontrata" una lesione meniscale senza interessamento legamentoso".

"Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta di carattere. Per quello ci vorrà del tempo per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra". Con questo post su Instagram Danilo Gallinari sfoga tutta la propria delusione per non poter giocare gli Europei con la nazionale, dopo l'infortunio di ieri contro la Georgia. E il dispiacere è acuito dal fatto che una delle sedi, quella in cui giocherà l'Italia, sia il Forum di Assago. "Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio - continua il 'Gallo' -. Alla clinica di Milano dove sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli siti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare a #Eurobasket". "Proprio in un'estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò al fianco di questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest'estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto. Forza azzurri...".