Libanese, radicalizzato e con simpatie per l'Iran: chi è Hadi Matar, il 24enne che ha ferito Rushdie

Mentre Salman Rushdie, ricoverato in ospedale, lotta ancora contro le ferite provocate dall’aggressione – e che secondo i medici avranno gravi conseguenze sulla sua salute (rischia di perdere un occhio, i nervi del braccio sono stati recisi e il fegato è stato danneggiato) – si cominciano a raccogliere i primi dati sul suo assalitore, che ieri mattina alle 10.45 (ora locale) lo ha attaccato con un coltello sul palco del Chautauqua Institution, a un centinaio di chilometri da Buffalo, nello Stato di New York.

Origini libanesi, un passato in California, sui social mostrava simpatie per l’Iran

Il profilo di Hadi Matar, 24 anni, parla della classica “displaced person”, individuo radicalizzato in un Paese, e in contesto sociale, profondamente diverso da quello d’origine. Pare che sia di origine libanese ma, come precisa il sindaco di Yarou, il villaggio da dove proviene la sua famiglia, nel sud del Paese, “non ha mai messo piede in Libano”. Lo scrive il quotidiano di Beirut in lingua francese L'Orient le Jour, citando il sindaco Ali Kassem Tehfe. “I genitori di Hadi Martar sono divorziati e risiedono negli Stati Uniti da 30 anni, ormai non hanno più parenti in Libano” ha detto ancora il primo cittadino.

Hadi Matar avrebbe trascorso un periodo in California da alcuni parenti prima di trasferirsi a Fairview, a mezz’ora da Manhattan. E, soprattutto, avrebbe simpatie per le autorità iraniane, le stesse che in passato avevano inneggiato alla morte dell’autore “blasfemo”. Rushdie, infatti, è da almeno 30 anni nel mirino dei fondamentalisti islamici e dell'ayatollah Khomeini, che l'anno dopo la pubblicazione del famoso libro Versi satanici, considerato da una parte dell'islam offensivo nei confronti del profeta Maometto, emise una fatwa (sentenza di morte) nei suoi confronti. Contro Rushdie è stata anche offerta una taglia di tre milioni di dollari come ricompensa per la sua morte.

Nonostante il motivo dell’aggressione non sia ancora stato chiarito, è facile pensare che Matar sia stato indotto a compiere quel gesto proprio per obbedire a questi appelli. Secondo quanto scritto dal New York Post, dalle prime indagini risulta che Matar avesse pubblicato più volte sulle reti sociali messaggi a supporto dell'Iran e dei Guardiani della Rivoluzione e aveva espresso esplicito sostegno per l'estremismo sciita.