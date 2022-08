Libia, violenti scontri a Tripoli tra opposte fazioni: almeno 12 morti, decine di feriti

È di almeno 12 morti e 87 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, il bilancio degli scontri scoppiati a Tripoli, in Libia. Lo riferisce il ministero libico della Sanità, citato dall'emittente Al-Jazeera. Il governo libico di unità nazionale, guidato dal premier Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, "accusa il governo parallelo del primo ministro Fathi Bashagha" appoggiato dal Parlamento della città orientale di Tobruk "di avere innescato le violenze a Tripoli dopo avere rifiutato colloqui di pace per tenere nuove elezioni alla fine di quest'anno".

"Profonda preoccupazione" dalle Nazioni Unite in Libia per "gli scontri armati in corso, compresi bombardamenti indiscriminati", anche pesanti, in "quartieri abitati da civili a Tripoli", che "avrebbero provocato vittime civili e danni a strutture civili, ospedali inclusi".

L'Onu - si legge sull'account Twitter della Missione in Libia (Unsmil) - chiede "la cessazione immediata delle ostilità e ricorda a tutte le parti l'obbligo di proteggere i civili e gli obiettivi civili secondo il diritto internazionale umanitario e al diritto internazionale dei diritti umani". E' inoltre "un imperativo che tutte le parti si astengano anche dall'uso di qualsiasi forma di discorso di odio e incitamento alla violenza".