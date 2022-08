Liz Cheney sconfitta alle primarie repubblicane in Wyoming. Trump: ora può scomparire

Sconfitta per Liz Cheney alle primarie repubblicane in Wyoming dove ha avuto la meglio Harriett Hagman. Secondo le proiezioni del New York Times, la Cheney avrebbe ottenuto il 31% contro il 61% della Hagman.

Il risultato segna la sconfitta, annunciata, della Cheney, la grande avversaria di Donald Trump, l'ultima dei dieci repubblicani ribelli che avevano votato l'impeachment dell'ex presidente.

"Mio padre mi ha mandato un messaggio che dice: stai sempre dalla parte della verità. Ed è ciò che ho fatto. Questa non è una partita, qui sono in gioco le fondamenta della Costituzione" ha detto Liz Cheney, nel discorso in cui ha preso atto della sua sconfitta alle primarie repubblicane. "Nessuno seggio alla Camera - ha aggiunto - è più importante del rispetto della Costituzione. Ho chiamato Harriet Hageman per concederle la vittoria. Le primarie sono finite, ora comincia il lavoro vero".

Esulta per la sconfitta della Cheney, Donald Trump che commenta sulla piattaforma Truth: "Questo è un risultato magnifico per l'America e la bocciatura della Commissione non scelta di banditi e illegali. Liz Cheney dovrebbe vergognarsi per il modo in cui ha agito, per le parole bigotte e le azioni verso gli altri". "Ora - ha aggiunto Trump - può scomparire nelle profondità dell'oblio politico dove, sono certo, sarà molto più felice di dove è ora. Grazie Wyoming". Il tycoon ha anche ringraziato la sfidante di Cheney, Harriet Hageman, che ha registrato un vantaggio di oltre venti punti.