Lourdes: oltre il 50% di pellegrini in meno, 3/4 dei dipendenti finiscono in cassa integrazione

Oltre il 50% di pellegrini in meno, a Lourdes, nel post Covid; gran parte dei dipendenti finiscono in cassa integrazione. Domani, sono attese migliaia di persone alle celebrazioni della Messa

dell'Assunzione, ma i numeri complessivi sono di molto inferiori a quelli storici, dopo le restrizioni scattate per fronteggiare la pandemia.

Dai 3,5 mln di pellegrini del 2019, si è scesi a circa 800 mila del 2020, per poi risalire a 1,6 milioni nel 2021. Per il 2022, le stime prevedono lo stesso afflusso dell'anno scorso, come ha affermato il direttore della comunicazione del santuario, David Torchala.

Per questo, il santuario, il cui budget di circa 30 milioni di euro l'anno è finanziato solo dalle donazioni dei fedeli, deve ancora mettere in disoccupazione parziale tra settembre e giugno, fino a tre quarti dei suoi 320 dipendenti. Per Torchala, il santuario, uno dei primi luoghi di pellegrinaggio

cattolico nel mondo, è ancora "convalescente".