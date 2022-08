L'Ucraina dispone segretamente di missili a lunga gittata?

Sui social media, compresi i profili dediti all' open source intelligence (Osint), ha preso piede l'ipotesi che le esplosioni siano state causate da missili a lunga gittata : diversamente sarebbe molto difficile per le forze di Kiev colpire obiettivi così distanti . Sembra da escludere , per la dinamica dell'incidente, che si sia trattato di esplosioni accidentali o di sabotaggio tramite esplosivi.

Martedì nove esplosioni hanno causato ingenti danni in una base dell'aviazione russa a Novofedorovka , in Crimea . Una persona ha perso la vita nell'attacco, secondo fonti russe.

“Le esplosioni in Crimea sono state impressionanti. Hanno distrutto nove caccia Sukhoi Su-24 e Su-33 e perfino scagliato una trave dentro il finestrino di un auto”, ha detto al network statunitense Nbc Justin Crump , ex ufficiale dell'esercito britannico che era a Kiev lo scorso luglio e amministratore delegato di una società di consulenza sui rischi geopolitici e di intelligence.

Un'altra ipotesi, che Crump non esclude, è che si sia trattato di un drone, ma come fa notare anche il notiziario Bbc in lingua ucraina, le esplosioni sembrano troppo potenti e troppo numerose: sarebbe stato necessario uno sciame di droni che difficilmente avrebbe potuto percorrere una tale distanza senza essere notato.

I razzi a gittata più lunga forniti dall'occidente a Kiev di cui si sia a conoscenza possono colpire fino a 80 km di distanza. Washington, nei mesi scorsi, diede il via libera alla fornitura dopo aver ottenuto l'assicurazione che non sarebbero stati usati per colpire in territorio russo. Armi con gittata ancora maggiore sono sempre state escluse, per timore di innescare un'escalation tra Russia e occidente. L'amministrazione Biden ha fornito gli Atacms in segreto? È una possibilità. Un'altra è che i missili a lunga gittata siano arrivati dalla confinante Romania, paese Nato, che nel 2019 ne ha acquistati 54.