Piero Angela, il figlio Alberto: “E' stato come vivere con Leonardo da Vinci"

Ad accogliere il feretro del noto divulgatore scientifico, Piero Angela scomparso a Roma dopo una lunga carriera televisiva, all'età di 93 anni, sono stati i familiari, in primis il figlio Alberto. La camera ardente è rimasta aperta fino alle 19.

"Penso che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Però capita". Così Alberto Angela nel suo discorso in ricordo del padre che ha tenuto pubblicamente alla sala della Protomoteca in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente.

Il comunicato pubblicato, "è stata l'ultima cosa che ha detto. L'ultimo discorso con poche forze che io e mia sorella abbiamo raccolto. È un discorso, c'è molto affetto e molto amore per tutti. Per il pubblico, per chi lo ha amato. È riuscito a unire e questa è una dote difficile da trovare", ha aggiunto Alberto. "La cosa bella che ha colpito noi è stato il ritorno dei messaggi sui social, sugli articoli. Passerò i prossimi giorni a ringraziare tutti", messaggi pieni non di dolore ma di amore, un sentimento che si trasforma in valore, e i valori sono eterni.