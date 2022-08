Lutto improvviso per "Un posto al sole": è morta Carmen Scivittaro

Lutto improvviso per la nota serie Rai “Un posto al sole”. E’ morta l’attrice Carmen Scivittaro, 78 anni che, nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi, domenica 14 agosto, in seguito ad una malattia.

Carmen Scivittaro è un’attrice nata a Napoli il 24 marzo 1945. Fin dalla più giovane età ha nutrito una forte passione per il mondo della recitazione tanto che inizia come drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 e prende parte a varie opere teatrali come “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, il “Mestiere di Padre” di Raffaele Viviani e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao.

Tuttavia il successo lo raggiunge nel 1998 quando veste i panni di Teresa Diacono nella soap opera Un posto al sole, ruolo che ricopre fino al 2018 facendosi amare e sostenere dal pubblico che in lei vede un’amica ed una persona ricca di talento.

Contemporaneamente alla sua avventura in Un posto al sole, prende parte ad altri lavori e la troviamo al cinema con il film Il sogno nel castello (2009) e nella famosa serie tv La nuova squadra (2009-2011).

La notizia è stata data sui social da due colleghi della serie: Walter Melchionda e Alberto Rossi