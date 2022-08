M5s: sfuma la candidatura per Casalino e Di Battista, per Raggi vincolo del doppio mandato

''In bocca al lupo a tutti i candidati alle parlamentarie del @Mov5Stelle. Vi sostengo''. Così in un tweet l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi saluta quanti hanno deciso di concorrere alle parlamentarie del Movimento 5 stelle e soprattutto certifica la sua assenza dalla competizione elettorale, così come sarà anche per Rocco Casalino e Alessandro Di Battista.

Alle cosiddette parlamentarie del Movimento 5 Stelle non hanno presentato la propria autocandidatura né lo “spin doctor” di Giuseppe Conte, né il rappresentante più significativo dell'ala dura della galassia pentastellata che aveva lasciato il Movimento nel febbraio 2021, nell'immediatezza del voto su Rousseau che appoggiava con il 60% la scelta di sostenere il governo Draghi.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è scaduto oggi alle 14. Nei prossimi giorni (si parla del 16 agosto) gli iscritti esprimeranno le loro preferenze sui candidati al Parlamento. Tra le assenze che fanno rumore anche quella dell'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Rientra tecnicamente nel vincolo di doppio mandato" aveva detto stamattina, a Radio Capital, Giuseppe Conte, ricordando che è "presidente della commissione dell'Expo, ha un importante incarico, ed è fortemente impegnata per condurre le battaglie del Movimento nel Consiglio comunale di Roma".

Su Di Battista, invece, l'ex premier aveva precisato: "Non è iscritto in questo momento al Movimento 5 stelle, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento. Se vorrà farlo, ne parleremo. L'ho sempre considerato un interlocutore leale e privilegiato".

Tra le presenze eccellenti, viceversa, quella dell'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, che aveva anticipato ieri la sua scelta su Instagram: "Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte, candidandomi alle prossime elezioni politiche. Il Movimento è la mia casa politica e sono orgogliosa di farne parte. E quando sei parte di qualcosa devi avere il coraggio di metterti in gioco, anche nei momenti più difficili. Giustizia sociale, crisi economica e ambientale, diritti e donne, lavoro, giovani e precariato sono i temi principali per i quali continuerò a battermi".

Nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di presentarsi anche l'attuale ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli.