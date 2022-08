Sicilia: Madonna di nuovo in Italia per festeggiare il compleanno

Madonna è arrivata ieri pomeriggio in Sicilia per festeggiare il suo compleanno. Anche quest'anno ha preferito l’Italia, dopo l’esperienza in Puglia dello scorso anno: Marzamemi il piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa scelto dalla pop star.

Madonna con il figlio Rocco in Sicilia

La cantante, dopo essere atterrata ieri all'aeroporto Fontanarossa di Catania, è stata "avvistata" a Noto e per le stradine di Marzamemi dove ha cenato in un noto ristorante della Balata, in piazza Regina Margherita. L’arrivo di Madonna era stato preceduto, il giorno prima, dallo sbarco del suo staff e del suo entourage: circa 100 persone, così riportano i giornali locali.

Il luogo scelto per la festa potrebbe essere il Feudo di Castelluccio, location suggestiva, incastonata tra le colline di Noto. Per quanto riguarda gli invitati ancora non sono trapelate indiscrezioni.

Nel video postato su Instagram, con sottofondo di musiche folkoristiche siciliane, Madonna racconta le prime ore in Sicilia, postando più storie con la bandiera tricolore.