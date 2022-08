Malori e svenimenti, 17 scout finiscono in ospedale: intossicazione alimentare

Finisce in ospedale la gita bergamasca di 17 giovani scout belgi - tra i 12 ed i 20 anni - ricoverati dopo malori e svenimenti: avevano mangiato pesce la sera prima in un ristorante di Monza. Otto ambulanze ed un’automedica sono intervenute nella città lombarda per soccorrere i ragazzi.

Erano in Italia per le vacanze estive, venuti per partecipare ad una "caccia a tesoro" organizzata dai loro capi scout a Bergamo. Sabato sera hanno mangiato del pesce, ed il giorno dopo hanno accusato malori: forti nause, qualche svenimento, e poi il ricovero in ospedale. Ad allertare i soccorsi, i negozianti della zona di Bergamo alta, che si sono accorti della situazione, ed hanno cercato di dare i primi aiuti ai giovani, quasi tutti minorenni.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia Locale e Vigili del Fuoco, per gestire le operazioni di soccorso: le ambulanze ed i ragazzi che stavano male, avevano bloccato l'intero centro della città.

Le testimonianze dei ragazzi del gruppo di Anversa sono state raccolte da due tecnici dell'Ats, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria.