Maltempo, oggi allerta gialla in 8 regioni, violento nubifragio nel modenese

Allerta gialla in 8 regioni del centro nord, in parte in estensione anche in centro Italia. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il paese determinando un sensibile peggioramento meteo. Ieri allagamenti e danni nel Modenese per un nubifragio, danni per la forte - breve ma intensa - pioggia anche in Liguria in provincia di Albenga.



Tgr Liguria Maltempo, strade allagate in Liguria

Le otto regioni in allerta

Saranno investite dalla perturbazione Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino e Veneto, e in centro Italia le Marche.

Tgr Liguria Strade allagate In Liguria

In Liguria danni strutturali in aziende agricole e stabilimenti

In Liguria il territorio del centro-levante ligure dalle 20 di ieri, è in stato di allerta gialla per temporali, con le prime piogge che si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri, con brevi e isolati temporali, che fatto registrare allagamenti nell'albenganese, dove si sono verificati danni strutturali in aziende agricole e stabilimenti balneari della zona.



A Genova invece si è registrato il crollo di un muraglione in via Trensasco. L'allerta gialla per temporali durerà fino alle 15 di oggi.

Tgr Emilia Romagna Danni del maltempo a Modena

In Emilia Romagna, violento nubifragio a Modena

Ieri allagamenti ed alberi caduti nel modenese, è stata colpita in particolare Modena e la frazione di San Damaso. Nessun ferito. Una pioggia e vento intensi dal pomeriggio con decine di interventi dei vigili del fuoco.



In prevalenza si è trattato di alberi e pali abbattuti ma anche alcuni fabbricati sono stati scoperchiati, oltre ai diffusi allagamenti.