Marcia, delusione azzurra nella 20 km maschile: Stano è solo ottavo

Lo spagnolo Alvaro Martìn ha vinto in 1'19"11 la gara dei 20 km di marcia degli Europei di atletica, ripetendo il successo di quattro anni fa a Berlino. Al secondo posto lo svedese Perseus Karlstrom (1'19"23), al traguardo con un elmo da vichingo di stoffa, terzo l'altro spagnolo Diego Garcia Carrera (1'19"45). Migliore degli italiani è stato Francesco Fortunato, che si è piazzato quinto in 1'20"06, solo ottavo il campione olimpico Massimo Stano (1'21"18).

Giornata nera dunque per Massimo Stano: sulle strade del centro di Monaco, a Odeonsplatz, l'azzurro si stacca dal gruppo di testa al tredicesimo chilometro e progressivamente accumula ritardo dagli avversari principali, fino a chiudere all'ottavo posto con il tempo di 1h21:18, a ventisette giorni dal trionfo in Oregon nella 35 km di marcia. "Sono deluso - ammette il 30enne pugliese - ho dato il massimo ma le gambe oggi non rispondevano. Probabilmente qualcosa è stato perso in questo mese dopo Eugene: meglio che sia accaduto oggi e non ai Mondiali. Durante la gara ho cercato di lavorare mentalmente, come mio solito, ma comunque non è bastato a reagire. Ora dobbiamo capire, aspettare qualche settimana, rielaborare il tutto e analizzare cos'è successo. Non ho avuto altri problemi oltre alla gamba 'spenta', soltanto negli ultimi cinque chilometri un po' di crampi addominali. Con la maglia dell'Italia devo sempre terminare la gara e sono soddisfatto almeno di questo, di esserci riuscito. Meglio di così oggi non potevo, pazienza. Non siamo invincibili".

"Sono molto contento di questo risultato, è una posizione di prestigio - dice invece Fortunato - non nascondo che ho sognato di prendere una medaglia, sia prima che durante, però non posso rimproverarmi niente, ho fatto un bel tempo, una bella gara, una buona gestione. La giornata di oggi ha tanto valore: ho fatto il 'minimo' per i Mondiali di Budapest e ora ho la consapevolezza che per stare a questi livelli bisogna scendere di un altro minuto. Per ora siamo lì, a ridosso del podio: quando becco la giornata può succedere".