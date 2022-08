Maxi rogo a Pantelleria: bruciano ettari di vegetazione, evacuate le case dei vip

Grosso incendio a Pantelleria, dove nel tardo pomeriggio un rogo è stato innescato da vegetazione secca e sterpaglie che hanno preso fuoco e, a causa del vento caldo e delle alte temperature, si è esteso sempre di più in una zona collinare appena alle spalle di Cala Cinque Denti. Le fiamme hanno avvolto ettari di macchia mediterranea e non sono distanti da alcune abitazioni.

Il buio non consente ai Canadair di levarsi in volo fino all'alba e le operazioni di spegnimento da terra dei vigili del fuoco, il cui primo obiettivo è di circoscrivere le fiamme, sono ostacolate dalla morfologia del territorio. Da qualche settimana sull'isola in dotazione anche i droni antincendio proprio in previsione di possibili roghi in un'estate drammatica in Sicilia dal punto di vista degli incendi.

Due i focolai (uno a Gadir, l'altro a Kamma), che di fatto stanno tagliando in due l'isola, diffondendosi con rapidità anche per il forte scirocco che sta soffiando su Pantelleria. Evacuate diverse abitazioni, sia di residenti sia di vacanzieri. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro in questi minuti per fermare l'avanzata delle fiamme, sulla cui natura non è stata ancora esclusa la possibilità del dolo. La borgata di Gadir, il focolaio principale, è ben nota perché ospita una vasta tenuta di proprietà di Giorgio Armani.

L'incendio sta interessando le contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga i turisti.

Sull'isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. È stata una lunga e difficile giornata anche nel palermitano. Con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.

Myrta Merlino: “È un incendio doloso”

"Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima". Così in un tweet la giornalista Myrta Melino che ha una abitazione sull'isola assieme a Marco Tardelli.