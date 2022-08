Media Taiwan, Nancy Pelosi sarà a Taipei domani. La Cina: "L'esercito non starà a guardare"

Pelosi è arrivata oggi a Singapore, prima tappa del suo tour in Asia che la porterà anche in Malaysia, Corea del Sud e Giappone.

Il ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che una eventuale visita a Taiwan, che la Cina rivendica come parte del proprio territorio, da parte del "funzionario numero 3 del governo degli Stati Uniti" non sarebbe priva di conseguenze, ma sarebbe considerata piuttosto considerata ''una grave interferenza nella politica interna cinese".

La Cina torna dunque ad avvertire gli Stati Uniti che l'Esercito Popolare di Liberazione cinese "non starà mai a guardare". Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha parlato di "contromisure decise e forti per difendere la propria sovranità e integrità territoriale". Gli Stati Uniti, ha aggiunto, dovrebbero rispettare i tre comunicati congiunti su cui sono state stabilite le relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino, mantenere "la promessa del presidente Biden, di non sostenere l'indipendenza di Taiwan" e "non permettere l'organizzazione della visita di Pelosi a Taiwan".

Durante una videochiamata, il presidente Xi Jinping ha messo in guardia il suo omologo statunitense che la Cina avrebbe salvaguardato la sua "integrità territoriale", esortando a non mettere in discussione la "forte volontà" di 1,4 miliardi di cinesi. "Coloro che giocano con il fuoco si bruceranno", ha detto Xi a Biden, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Joe Biden ha continuato a rassicurare Pechino che la linea degli Stati Uniti in merito alla politica dell''Unica Cina' non è cambiata.