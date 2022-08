Medvedev: "Gli europei puniscano alle urne i loro governi per palese stupidità"

È ''una democrazia per pazzi'' quella dell'Unione Europea, che porta a ''scaffali e frigoriferi vuoti e ad appartamenti freddi''. E i cittadini europei dovrebbero ''esprimere la loro insoddisfazione per le azioni dei loro governo'', a partire dalle urne.

Lo ha scritto su Telegram l'ex presidente russo Dmytri Medvedev, dicendo che vorrebbe che i governi europei fossero ''chiamati a rendere conto'' e fossero ''puniti per la loro palese stupidità''. "Soprattutto, se il 'prezzo della democrazia europea' sono appartamenti freddi e scaffali vuoti dei frigoriferi, è 'democrazia' per pazzi", ha detto Medvedev ricordando che quattro governi in Europa hanno già rassegnato le dimissioni in un breve lasso di tempo e ''non è ancora finita''.

La Russia, ha aggiunto, ''non si chiude a nessuno, sosteniamo tutte le proposte sane''. Ma allo stesso tempo ''è vero, vorremmo vedere non solo come gli europei esprimono la loro tranquilla insoddisfazione per le azioni dei loro governi, ma anche che dicano qualcosa di concreto. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la palese stupidità'' dimostrata.

Citato dalla Sputnik, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ha sostenuto che il 90 per cento dei cittadini europei non vuole partecipare al conflitto dalla parte dell'Ucraina. E che se i governi europei fanno a gara a chi condanna più duramente la Russia e chiede la fine delle relazioni, ''i cittadini europei non hanno perso il buon senso''.

Medvedev infiamma lo scontro tra Pd e centrodestra

La nuova uscita di Dmitri Medvedev su Telegram arriva a scaldare ancora di più la campagna elettorale italiana. Parole che scatenano la reazione soprattutto del Partito democratico che parla di ingerenze e chiede condanna unanime. Il primo a intervenire è Enrico Borghi della Segreteria nazionale del Pd, che parla di "grave fatto di ingerenza, tutti ne prendano le distanze, iniziando da una destra sempre più ambigua sul tema".

"Che ne pensa Meloni?", chiede la capogruppo alla camera dem, Debora Serracchiani, e anche il presidente della commissione esteri della Camera, Piero Fassino, parla di "candidati amici di Putin".

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, definisce "inaccettabili" le ingerenze, e chiede che tutti condannino.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, va oltre: "La Russia e Medvedev il 25 settembre avranno un'amara sorpresa. Ci impegneremo a sconfiggere i loro 'amici' Conte, Berlusconi e Salvini".

Dal centrodestra risponde la presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, che, all'Adnkronos dice: "Medvedev irricevibile, nostra condanna di Putin definitiva, sogno una sinistra che fa campagna elettorale sui contenuti, da loro solo polemiche strumentali".

Fratelli d'Italia respinge al mittente le illazioni: "Le accuse mosse dagli esponenti della sinistra nei confronti del centrodestra sono risibili quasi quanto le dichiarazioni di Medvedev. Lo confermano - afferma il presidente dei senatori di Fdi, Luca Ciriani - i voti espressi in Parlamento che hanno sempre attestato la postura internazionale, occidentale e all'interno della Nato dell'alleanza dei partiti di centrodestra. Spiace non poter dire lo stesso dei partiti con cui il Pd ha deciso di allearsi e di sostenerne i candidati nei collegi uninominali".

Ancora più esplicito il senatore Fdi, Giovabattista Fazzolari, che parla di "Nuova penosa dichiarazione del vicepresidente del Consiglio nazionale russo Medvedev, diventato ormai una macchietta a livello planetario, a testimonianza della profonda decadenza del regime putiniano. Gli appelli di Medvedev in Europa sono solo un fastidioso ronzio, senza alcun peso politico''.

"I problemi degli italiani non sono i tweet di Letta o di un russo o un televirologo che dice che Salvini è un assassino. Sono la bolletta della luce, il gas, la benzina, il mutuo e il carrello della spesa. Non mi interessano gli insulti del pd, voteranno gli italiani e non i russi, né i cinesi o gli esquimesi quindi all'estero possono dire quello che vogliono. Voteranno uomini e donne che sono davanti al video in base ai loro valori e i loro interessi. Quindi non mi interessa fare polemica con il resto del mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al Tg4.