Mercato immobiliare, boom vendita delle case vacanza: +41%, ma salgono i prezzi

In cima alla classifica - per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita - Madonna di Campiglio (Trento) fino a 15.000 euro al metro quadro, seguita da Forte dei Marmi (Lucca) e Capri (Napoli) con 14 mila euro al metro quadro. A seguire, Cortina d'Ampezzo (Belluno) e Santa Margherita Ligure (Genova), con valori massimi compresi tra i 13.000 e i13.500.

Affitti soprattutto al mare

Ad aumentare quest'anno anche i canoni d'affitto: +4,8% su base annua, beneficiando della crescita dei flussi turistici: un aumento soprattutto per le località marittime (+5,9% in media) e le località lacustri (+5,3%), mentre per gli affitti in montagna solo un +1,1% di aumento.