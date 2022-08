Meteo: week end gradevole, torna l'Anticiclone delle Azzorre

Le temperature crolleranno di 7-9 gradi al Sud riportandosi su valori accettabili, con massime al più sui 35°C in Sicilia e 32/33°C sul resto del meridione. Secondo l'analisi di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, ci sarà un deciso miglioramento da Nord a Sud: dove faceva caldo le temperature si abbasseranno, dove sembrava autunno avremo un aumento termico anche di 8°C. Per il Meridione tra lunedì e mercoledì non si escludono invece temporali a tratti intensi provocati dal fatto che un blocco di alta pressione, presente da giorni tra Mar Nero e Ucraina con temperature anche elevate, fermerà lo spostamento del 'Ciclone del Maltempo' verso Est.

Nelle prossime ore nuvolosità sparsa al mattino su Alpi orientali, alto Veneto, Friuli, Appennino centrale, Molise, sui settori tirrenici del Sud e della Sicilia e sull'ovest della Sardegna, con qualche breve pioggia nell'area del Gargano. Tempo prevalentemente soleggiato altrove. Nel pomeriggio prevalenza di sole su gran parte del Centro Nord e in Sardegna; annuvolamenti sparsi nelle Alpi centro orientali e su gran parte del Sud. Qualche rovescio isolato nelle Alpi lombarde, sull'Alto Adige e sulla Puglia meridionale. Temperature massime in calo all'estremo Sud, dove cessa ovunque il caldo intenso, in rialzo al Centro Nord e in Sardegna. Ventoso per Maestrale al Sud e sulle isole, più intenso in Sardegna e nel Canale di Sicilia con raffiche fino a 50-60 Km/h; moderato foehn nelle valli alpine. Mari: fino a molto mossi i mari meridionali e quelli intorno alle Isole; mossi Adriatico e Tirreno centrali e basso Ligure, per lo più calmi o poco mossi i restanti bacini.

La perturbazione responsabile delle piogge e dei recenti episodi di forte maltempo si sta allontanando dall'Italia, seguita da venti di maestrale che rinfrescano definitivamente l'aria anche all'estremo Sud. In questo fine settimana quindi, anche secondo i meteorologi Meteo Expert, sull'Italia le condizioni meteorologiche tornano ad essere improntate a una prevalente stabilità atmosferica. All'inizio della settimana prossima l'alta pressione dovrebbe risultare più solida su gran parte del Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna, mentre il medio Adriatico e le regioni meridionali potrebbero essere influenzate da una circolazione depressionaria in quota che dai Balcani tornerà a riavvicinarsi al nostro Paese. Si tratta comunque di una tendenza ancora incerta.

Domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna si osserverà a tratti il passaggio di velature e nel pomeriggio si svilupperà qualche cumulo in montagna, più consistenti e associati a qualche sporadico e breve rovescio sull'Appennino abruzzese. Maggiori addensamenti saranno possibili al mattino lungo le coste adriatiche della Puglia e, associati anche a qualche breve pioggia, tra il Sud della Calabria e il Messinese, nel pomeriggio in parte del Sud peninsulare e nel nordest della Sicilia. Brevi piogge o rovesci isolati saranno possibili lungo l'Appennino, nel Reggino e nel Messinese. Temperature stazionarie o in lieve rialzo: valori massimi a basse quote per lo più compresi tra 28 e 32 gradi. Venti da moderati a tesi di Maestrale sui bacini centro-meridionali, sulle isole e sulle regioni del Sud; sul Centro Nord per lo più di debole intensità. Mari, mossi i bacini meridionali e l'Adriatico centrale, fino a molto mossi il basso Adriatico, il mare di Sardegna e il canale di Sicilia; per lo più calmi o poco mossi i restanti settori.

Lunedì qualche annuvolamento in transito all'estremo Nordest, giornata prevalentemente soleggiata sul resto del Nord, in Toscana e Sardegna. Schiarite inizialmente ampie anche su Umbria e Lazio. Nuvolosità variabile nel resto del Centrosud. Al mattino qualche rovescio possibile lungo le coste del medio Adriatico e piogge isolate sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio locale instabilità in Molise, al Sud e in Sicilia con sviluppo di isolati rovesci o temporali, più probabili all'interno ma con locale interessamento anche delle coste. Temperature massime in lieve su Friuli Venezia Giulia, regioni adriatiche, Sud e Sicilia, pressoché stazionarie altrove. Ventoso per venti settentrionali sull'Adriatico e di Maestrale sul Mare di Sardegna e nei canali delle isole dove i mari saranno mossi. In prevalenza poco mossi i restanti settori.