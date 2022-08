Milano peggiore in Europa zavorrata dalle banche

Le borse europee viaggiano in ordine sparso dopo il giro di boa di metà seduta. Si va dal +0,22% di Londra, al calo di mezzo punto percentuale per Francoforte e Parigi, per arrivare fino al ribasso ancora più consistente di Milano -1,31%. La prospettiva di un aumento dei tassi in Europa come negli Stati Uniti rende molto vicina la possibilità di recessione nelle economie dell’Occidente.

Piazza Affari è particolarmente penalizzata dai titoli bancari con Finecobank e Bper banca giù del 3%.

Continua l’aumento del gas naturale. Il prezzo, ora a quota 246, si avvicina ai massimi sopra i 250 euro al megawattora toccati qualche giorno fa.

In calo invece il petrolio che risente della possibile minore domanda. Il Brent del Mare del Nord a 94,86 dollari al barile si conferma da una settimana sotto i valori di inizio della guerra.

I prossimi aumenti dei tassi spingono i rendimenti dei titoli di Stato. Il nostro Btp supera il 3,5% allargando anche lo spread con i Bund tedeschi a 229 punti base.