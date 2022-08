Milano positiva, ma risale il gas

Dopo lo stop delle forniture di gas a Nord Stream (ufficialmente - secondo Gazprom - dovrebbe durare tre giorni per "riparazioni"), il prezzo del megawatt/ora torna a schizzare: sul mercato di Amsterdam sale a 275 euro. Ieri aveva chiuso a 254 euro.

Le borse europee però cercano nuovamente il recupero. In particolare Milano - che ieri ha fallito il rimbalzo - oggi parte bene e guadagna subito lo 0,67%. Francoforte segna un rialzo di quasi mezzo punto, Parigi di un quarto di punto, mentre Londra è negativa.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco apre in leggero calo a 229 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 3,76%. Ieri in asta il tasso del Btp a dieci anni ha toccato i massimi dal 2014.

L'euro si indebolisce ulteriormente e si scambia a 1,0016 contro il dollaro.

In Asia chiusura negativa per Tokyo (-0,37%). Wall Street ha chiuso in calo: pesano i timori di un'ulteriore stretta monetaria da parte della Federal Reserve.