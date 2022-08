Milano trainata dai bancari rivede i 23mila punti

Nonostante il gas alle stelle e la recessione imminente, Milano riesce a mettere a segno un ulteriore guadagno in avvio (+0,59%) ritrovando la soglia dei 23 mila punti. A spingere Piazza Affari soprattutto i titoli bancari come Unicredit (+1,60%) e Bper Banca (+1,28%). Più incerto, ma sopra la parità, l’andamento di Londra, Francoforte e Parigi. C’è attesa per le minute della Federal Reserve, importanti per capire l’atteggiamento futuro sui tassi statunitensi, e per il dato Usa sui consumi.

Sul fronte delle materie prime resta sotto i riflettori il gas naturale. L’aumento della domanda in Germania, in conseguenza delle difficoltà di produzione con altre fonti, ha portato ieri alla quotazione record di 251 euro al megawattora. Il prezzo poi in chiusura di seduta ad Amsterdam è tornato sui valori già alti di lunedì. Ma anche oggi in avvio il gas sale portandosi a quota 227.

Ancora un piccolo passo indietro invece per il petrolio, con il Brent del Mare del Nord che a 92 dollari al barile torna sui valori di sei mesi fa.