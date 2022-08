Usa: miliardari finanziano massiccia caccia al tesoro, mentre il ghiaccio scompare

Alcuni degli uomini più ricchi del mondo starebbero finanziando una massiccia caccia al tesoro, completa di elicotteri e trasmettitori, sulla costa occidentale della Groenlandia: la crisi climatica sta sciogliendo i ghiacci ad un ritmo senza precedenti, e - per ironia della sorte - crea opportunità per gli investitori e le società minerarie che sono alla ricerca di una miniera di minerali strategici, in grado di alimentare la transizione verso l'energia verde.

Secondo la Cnn una "banda" di miliardari - tra cui Jeff Bezos, fondatore di Amazon, Michael Bloomberg e Bill Gates tra gli altri - sta scommettendo che sotto la superficie delle colline e delle valli dell'isola di Disko e della penisola di Nuussuaq, in Groenlandia, ci siano minerali sufficienti per alimentare centinaia di milioni di veicoli elettrici.

Sean Gallup/Getty Images Groenlandia, scioglimento dei ghiacciai

"Stiamo cercando un deposito che sarà il primo o il secondo giacimento di nichel e cobalto più significativo al mondo", ha detto alla Cnn Kurt House, il CEO della Kobold Metals, società californiana multimilionaria che lavora principalmente nel cercare giacimenti dei metalli preziosi per l'industria dell'elettrico, in giro per il mondo.

Il paradosso del climate change come una "opportunità"

La scomparsa del ghiaccio dell'Artico - sulla terraferma e nell'oceano - porta allo scoperto veri e propri giacimenti, forse nuove miniere del futuro per metalli preziosi d'ogni genere. Il paradosso della ricerca dei minerali fondamentali per lo sviluppo dell'elettrico - uno dei fronti per arrestare il climate change - che si svolge proprio in una zona del mondo flagellata dal riscaldamento climatico stesso. "I cambiamenti climatici hanno reso l'esplorazione e l'estrazione mineraria in Groenlandia più facile e accessibile", così alla Cnn Bo Møller Stensgaard, Ceo della "Bluejay Mining".

Joe Raedle/Getty Images Groenlandia, acqua visibile sulla calotta glaciale per effetto del cambiamento climatico