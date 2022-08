Moderna fa causa contro Pfizer e BioNTech: copiato il vaccino contro il Covid a tecnologia mRNA

"Stiamo intentando queste cause per proteggere l'innovativa piattaforma tecnologica mRNA che abbiamo creato e su cui abbiamo investito miliardi di dollari durante il decennio precedente la pandemia - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna - Questa piattaforma fondamentale, che abbiamo iniziato a costruire nel 2010, insieme al nostro lavoro brevettato sui coronavirus nel 2015 e nel 2016, ci ha permesso di produrre un vaccino Covid-19 sicuro e altamente efficace in tempi record dopo lo scoppio della pandemia. Mentre lavoriamo per combattere le sfide sanitarie che vanno avanti, Moderna sta utilizzando la nostra piattaforma tecnologica mRNA per sviluppare medicinali in grado di curare e prevenire malattie infettive come l'influenza e l'HIV, nonché malattie autoimmuni e cardiovascolari e forme rare di cancro ".

"Questa tecnologia rivoluzionaria è stata fondamentale per lo sviluppo del vaccino mRNA Covid-19 di Moderna, Spikevax - si legge nel comunicato -. Pfizer e BioNTech hanno copiato questa tecnologia, senza il permesso di Moderna, per realizzare Comirnaty".

L'azienda farmaceutica Moderna annuncia di aver intentato due cause per violazione di brevetto contro Pfizer e BioNTech presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania.

Coerentemente con il suo impegno per un accesso globale equo ai vaccini - prosegue il comunicato - nell'ottobre 2020 Moderna si è impegnata a non far valere i suoi brevetti relativi al Covid-19 mentre era in corso la pandemia.

Nel marzo 2022, quando la lotta collettiva contro il Covid-19 è entrata in una nuova fase e la fornitura di vaccini non ha più rappresentato una barriera all'accesso in molte parti del mondo, Moderna ha aggiornato il suo impegno spiegando che non avrebbe mai fatto valere i suoi brevetti per i vaccini utilizzati nei 92 paesi a basso e medio reddito nell'ambito dell'iniziativa Gavi-Covax Amc 92. Al tempo stesso Moderna si aspettava che aziende come Pfizer e BioNTech rispettassero i suoi diritti di proprietà intellettuale ed era pronta a considerare "una licenza commercialmente ragionevole" qualora venisse richiesta per gli altri mercati.

"Pfizer e BioNTech non lo hanno mai fatto", prosegue il comunicato. "Riteniamo che Pfizer e BioNTech abbiano copiato illegalmente le invenzioni di Moderna e abbiano continuato a utilizzarle senza autorizzazione - spiega Shannon Thyme Klinger, Chief Legal Officer di Moderna - Al di fuori dei paesi Amc 92, dove la fornitura di vaccini non è più una barriera all'accesso, Moderna si aspetta che Pfizer e BioNTech compensino Moderna per l'uso continuo da parte di Comirnaty delle tecnologie brevettate di Moderna".

Riconoscendo la necessità di garantire un accesso continuo a questi vaccini salvavita - conclude il comunicato - Moderna non cerca di rimuovere Comirnaty dal mercato e non chiede un'ingiunzione per impedirne la futura vendita. Inoltre, Moderna non chiede danni relativi alle vendite di Pfizer nei paesi Amc 92 e non chiede danni per le vendite di Pfizer in cui il governo degli Stati Uniti sarebbe responsabile per eventuali danni. Coerentemente con la promessa di brevetto di Moderna, la Società non chiede nemmeno il risarcimento per attività avvenute prima dell'8 marzo 2022.