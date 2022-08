Ciclismo su pista: Zanardi-Barbieri oro europeo in Madison donne

Arriva un altro oro per l'Italia agli Europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera: Silvia Zanardi e Rachele Barbieri hanno vinto sulla pista della città tedesca la finale della Madison femminile. Con 41 punti, le due azzurre hanno preceduto la coppia della Francia (40), argento, e quella della Danimarca (38) bronzo.

Una coppia inedita formata a causa non di scelte tecniche ma per la brutta caduta che ha messo fuori uso Letizia Paternoster, che avrebbe dovuto correre questa prova. Ma la sfortuna capitata alla compagna di nazionale non ha bloccato le due azzurre, tra le più in forma della spedizione."Questa mattina ci siamo dette 'perché non provarci?'", rivela Rachele Barbieri. "Abbiamo iniziato convinte di poter fare la gara - dice invece Silvia Zanardi - ma sinceramente non siamo state certe di vincere neanche dopo il traguardo".

In realtà ci sono voluti pochi secondi prima di capire chi fosse la coppia vincitrice, necessari per conteggiare sprint e piazzamenti e al termine di una gara tirata e senza un attimo di tregua. Quindi non è stata una gara facile: Silvia e Rachele hanno mostrato di avere la gamba migliore, ma i primi sprint sono stati appannaggio della Francia. Poi la Gran Bretagna, fino ad allora rimasta coperta, aveva guadagnato un giro, poi la lotta si era allargata anche la Polonia. La corsa non aveva un attimo di respiro, Italia e Francia si dividevano gli sprint, con le rivali delle azzurre che cominciavano a perdere colpi, ma rimanevano in testa. A 10 giri dalla conclusione l'azione decisiva. La Danimarca tentava di guadagnare il giro che gli avrebbe permesso di vincere, e allora si muovevano anche Italia, Francia e Gran Bretagna, tutte nello spazio di un punto. La Zanardi si trovava avanti di una manciata di metri e decideva di insistere, le avversarie si sfilacciavano e i punti dello sprintfinale, che l'Italia chiudeva al secondo posto, consegnavano al pedale azzurro il terzo oro di questi Europei, e il secondo successo personale a Rachele Barbieri. "Non smetterò mai di ringraziare il ct Marco Villa che in questi mesi mi ha dato fiducia - le sue parole - e oggi a bordo pista ci ha fornito i consigli giusti per condurre in porto questa difficile gara". Per Silvia Zanardi si tratta del primo titolo continentale assoluto, dopo la collezione di ori fatti a livello di under 23. “Ci tenevo a questo successo, che mi è sfuggito nella corsa a punti - dice -: non male per una che non doveva neanche correre questa gara!”.

L'americana, anche detta madison (perchè veniva disputata al Madison Square Garden di New York), è una specialità del ciclismo su pista. Consiste in una corsa a punti in cui si affrontano squadre formate ciascuna da due ciclisti, i quali si alternano in gara dandosi il cambio.