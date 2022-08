Europei Monaco: nel ciclismo su pista Viviani oro nella gara a eliminazione

Impresa di Elia Viviani nella gara a eliminazione di ciclismo su pista agli Europei multidisciplina di Monaco di Baviera. L'azzurro, che ha disputato la prova su strada di questa mattina piazzandosi settimo all'arrivo, a distanza di poche ore ha trionfato nella gara in cui si presentava come campione del mondo, precedendo il tedesco Theo Reinhardt e il belga Jules Hesters.

"L'eliminazione era la mia corsa, fosse stata qualsiasi altra prova forse non l'avrei fatta. Era una occasione da prendere. E' una giornata indimenticabile? Assolutamente". Lo ha detto Elia Viviani ai microfoni di Rai Sport. "Avevamo programmato tutto, dovevo fare un buon recupero. Ho mangiato subito dopo la gara, ho fatto un massaggio e poi siamo venuti in pista un'oretta prima", ha rivelato il ciclista azzurro, deluso per il settimo posto nella gara in linea maschile su strada. "Non sono stato competitivo, non capita tutte le volte di avere un percorso piatto - ha concluso - La squadra era un po' giù ma era difficile continuare a vincere. Dovevamo essere perfetti per fare medaglia".

Silvia Zanardi ha vinto la medaglia d'argento nella corsa a punti di ciclismo su pista mettendo assieme 53 punti, alle spalle della belga Lotte Kopecky. Il bronzo è andato alla francese Victoire Berteau. Per il ciclismo su pista azzurro si tratta della settima medaglia in questi Europei