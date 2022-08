Ginnastica artistica: Asia D'Amato è argento al volteggio, la sorella Alice alle parallele

Asia D'Amato ha riportato "un'infrazione dell'apice del malleolo peroneale esterno del piede destro". E' quanto precisa la Federginnastica, che aggiunge che "serviranno indagini più approfondite del professor Guido Zattoni a Brescia per conoscere l'entità esatta e i tempi di recupero".

Ancora una medaglia dalla ginnastica artistica per l'Italia agli Europei multidisciplina di Monaco. Asia D'Amato, già oro nell'all around e nella gara a squadre femminile, ha conquistato l'argento nel volteggio.

Durante la stessa gara, brutto infortunio anche per l'atleta bulgara Valentina Georgieva: anche lei, come l'italiana, è caduta subito dopo l'atterraggio. Per lei problemi al ginocchio.