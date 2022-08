Moria di pesci lungo il fiume Oder tra Germania e Polonia: i test non hanno ancora rilevato le cause

Non si può escludere che il veleno sia la causa della morte di massa dei pesci nel fiume Oder, ma i test finora non hanno dimostrato che la colpa fosse di sostanze tossiche, ha affermato il ministro dell'Ambiente polacco Anna Moskwa. Tonnellate di pesci morti sono state trovate dalla fine di luglio nel fiume Oder, che attraversa la Germania e la Polonia. Entrambi i paesi hanno affermato di ritenere che la colpa sia di una sostanza tossica che deve essere ancora identificata.

Le ministre dell'Ambiente tedesco e polacco, Steffi Lemke e Anna Moskwa, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta per fornire le ultime informazioni sull'enorme moria di pesci nel fiume Oder.

Sono ancora in corso studi tossicologici completi poiché 10 tonnellate di pesci morti sono state rimosse dal fiume Oder. Centinaia di volontari sono al lavoro per pulire il lato mentre i pescatori esprimono le loro preoccupazioni. "Pesco qui da 40 anni e non ho mai sperimentato nulla di simile su questa scala", ha detto Helmut Zahn all'emittente televisiva RTL.

Il Ministro degli interni della Polonia ha offerto una ricompensa di 1 milione di zloty ($ 220.000 euro) sarebbe stata pagata a chiunque aiuti a rintracciare i responsabili dell'inquinamento del fiume. Il fiume Oder scorre dalla Repubblica Ceca al confine tra Polonia e Germania prima di sfociare nel Mar Baltico. Anna Moskwa, ministro del clima e ambiente, ha affermato che le analisi dei campioni di fiume prelevati sia in Polonia che in Germania hanno rivelato livelli elevati di sale. Ha affermato che l'autorità veterinaria statale polacca ha testato sette specifiche speci del pesce morto e ha escluso il mercurio come causa della morte, ma si aspettano ancora i risultati di altre sostanze.

"Finora sono stati analizzati almeno 150 campioni di acqua del fiume Oder. Nessuno di questi studi ha confermato la presenza di sostanze tossiche. Allo stesso tempo, stiamo analizzando i pesci", ha affermato la ministra dell'Ambiente polacca, sottolineando che alcuni campioni di acqua dell'Oder sono stati inviati a laboratori stranieri per essere analizzati per circa 300 sostanze. Entrambe le ministre hanno assicurato di essere concentrate nel fare il possibile per limitare i danni all'ecosistema del fiume. Lemke ha però fatto notare che le autorità tedesche non sono state allertate abbastanza rapidamente dopo il rilevamento di pesci morti in Polonia e ha detto che le comunicazioni tra i due Paesi dovrebbero essere migliorate.