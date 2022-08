Morta la costituzionalista Lorenza Carlassare

È morta a Padova, dove era nata, la costituzionalista Lorenza Carlassare. Docente emerito dell'università della città veneta, era stata la prima donna a ottenere una cattedra di diritto costituzionale in Italia. Carlassare ha insegnato anche all'università di Verona e Ferrara. Nel 2014 è stata nominata all'Accademia dei Lincei ed è stata socia dell'Accademia Olimpica di Vicenza e dell'Accademia e dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti di Padova.

Laureata giovanissima con il massimo dei voti, a 21 anni, ottenne un assegno di ricerca che però le venne sospeso dopo essersi sposata. In passato ha raccontato di quanto fu complicato l'inizio della sua carriera. "L'esame di procuratore l'ho dato subito - spiegò - anche se l'avvocato non l'avrei fatto mai. E anche volendo, non avrei potuto fare il magistrato: era ancora in vigore una legge fascista che escludeva le donne dalla magistratura oltre che da funzioni dirigenziali nella Pubblica amministrazione".

Nel 2008 ha fondato la Scuola di cultura costituzionale dell'Università di Padova che ha diretto fino al 2019, rivolta ai docenti delle scuole superiori, ai dottorandi di ricerca, agli studiosi, agli avvocati e aperta a tutti i cittadini desiderosi di conoscere la Costituzione.

Tra sue opere, oltre a numerose pubblicazioni di carattere scientifico, figurano "Conversazioni sulla Costituzione" e "Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro". Ha contribuito alla redazione della Storia d'Italia Einaudi.